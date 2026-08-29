Il giornalista interviene sui social dopo un episodio della sfida e attacca pesantemente la gestione della tecnologia arbitrale
VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."
Nuova polemica arbitrale sui social dopo Juventus-Parma. A intervenire è Paolo Ziliani, che ha pubblicato alcune immagini relative a un episodio della partita accompagnandole con un commento particolarmente duro. Al centro della polemica c’è un episodio nell’area della Juventus che, secondo Ziliani, avrebbe meritato una valutazione completamente diversa: LEGGI IL POST E L’ATTACCO COMPLETO SU GOLSSIP
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Moretto: "Barcellona ha proposto scambio Dimarco-Balde con conguaglio: la risposta dell'Inter"
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Altamura: Jakirovic convince, Mosconi cresce alla distanza
Ultima ora
Condò: "Io sono un talebano in questo: spero che l'Inter faccia questo cambiamento"
Live
Serie C, Inter U23-Altamura 1-1 risultato finale: pareggio di carattere per i nerazzurri
Mercato Inter
La bomba di Sport: "Il Barcellona tratta Dimarco". Smentita dopo neanche mezz'ora: "Non esiste"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti