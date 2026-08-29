Il giornalista interviene sui social dopo un episodio della sfida e attacca pesantemente la gestione della tecnologia arbitrale

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."

Nuova polemica arbitrale sui social dopo Juventus-Parma. A intervenire è Paolo Ziliani, che ha pubblicato alcune immagini relative a un episodio della partita accompagnandole con un commento particolarmente duro. Al centro della polemica c’è un episodio nell’area della Juventus che, secondo Ziliani, avrebbe meritato una valutazione completamente diversa: LEGGI IL POST E L’ATTACCO COMPLETO SU GOLSSIP

Rigore Juve Parma

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