Portiere, difesa, centrocampo e attacco: l’analisi assegna ai nerazzurri un vantaggio soprattutto dalla metà campo in su, mentre la Roma domina in un reparto
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Roma-Inter si avvicina e Sport Mediaset ha provato a fotografare la sfida mettendo a confronto i reparti delle due squadre.
Il quadro che viene fuori è abbastanza netto: la Roma viene premiata soprattutto dietro, mentre l’Inter raccoglie i voti migliori dalla metà campo in su.
In porta il divario più largo
La differenza più evidente riguarda il portiere.
Sport Mediaset assegna 8,5 alla Roma e 5 all’Inter. È il distacco più ampio di tutto il confronto e fotografa un momento molto diverso tra i due reparti.
Anche in difesa il vantaggio resta giallorosso, ma con una forbice molto più contenuta: 8 alla Roma, 7 all’Inter.
A centrocampo cambia tutto
È in mezzo al campo che il confronto si ribalta.
L’Inter prende 9, contro il 7,5 della Roma. Una valutazione che premia qualità, profondità e alternative a disposizione di Chivu.
Ed è probabilmente proprio qui che può giocarsi una parte importante della partita: se l’Inter riuscirà a imporre ritmo e palleggio, il centrocampo può diventare il reparto decisivo.
In attacco Inter davanti
Il voto più alto arriva però nel reparto offensivo.
9 alla Roma, 9,5 all’Inter.
Sport Mediaset sottolinea così soprattutto la quantità di soluzioni nerazzurre davanti, con la possibilità di cambiare caratteristiche senza abbassare troppo il livello.
Il confronto finale è quindi piuttosto chiaro: Roma avanti tra porta e difesa, Inter superiore a centrocampo e attacco. Ma complessivamente, Sportmediaset vede la Roma superiore all'Inter: 33 contro 30,5.
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