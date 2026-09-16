Jay Robinson - ha appreso Fcinter1908.it - ha letteralmente stregato l'Inter: ecco chi è il gioiello del Monza.
VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari
Jay Robinson - ha appreso Fcinter1908.it - ha letteralmente stregato l'Inter. Sono arrivate già le prime relazioni che riguardano il classe 2007 e si tratta di un giocatore che verrà costantemente monitorato durante la stagione. Ma chi è Jay Robinson?
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Chi è Robinson, tutto su di luiNato il 15/03/2007 a Londra, Robinson è un prodotto del settore giovanile del Southampton. Come evidenziato da DAZN, "è entrato nell'Academy dei Saints a 12 anni e ha bruciato rapidamente le tappe, arrivando a debuttare con l'Under 21 quando ne aveva appena 15. Nella stagione 2024/25 si è messo particolarmente in evidenza in Premier League 2, segnando 7 gol e servendo 2 assist. Il rendimento gli ha aperto le porte della prima squadra e, pochi giorni dopo l'esordio in Premier League, il Southampton gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029.
L'esordio in Premier e non soloIl 12 aprile 2025 Robinson ha debuttato in Premier League contro l'Aston Villa. Aveva appena compiuto 18 anni. Quella non è rimasta un'apparizione isolata: ha disputato altre tre partite di campionato prima della fine della stagione, cominciando così il passaggio definitivo dal vivaio alla prima squadra.
La stagione successiva il Southampton è ripartito dalla Championship e Robinson ha trovato progressivamente più spazio. Il primo gol tra i professionisti è arrivato il 17 agosto 2025 contro l'Ipswich Town. Il Southampton era sotto 1-0 quando il diciottenne ha segnato di testa il pareggio a Portman Road. Ha poi chiuso la stagione 2025/26 con 26 presenze e 2 gol in Championship, mentre considerando tutte le competizioni le apparizioni sono state 28.
La formula con cui l'ha preso il MonzaIl 7 agosto 2026 il Monza ha ufficializzato il suo arrivo dal Southampton con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.
Per Robinson è la prima esperienza lontano dall'Inghilterra e soprattutto la possibilità di confrontarsi con la Serie A a soli 19 anni. Il Southampton continua però a credere fortemente nel ragazzo: il contratto con il club inglese scade nel 2029.
Il ruolo e il gol al ParmaIl Monza lo presenta come un esterno rapido e capace di giocare su entrambe le fasce. La rete segnata a Parma ha mostrato anche un'altra caratteristica interessante: Robinson non ha necessariamente bisogno di arrivare sul fondo, perché può partire da sinistra e cercare la conclusione col destro.
È quindi un attaccante esterno più portato ad aggredire la porta che a vivere semplicemente sulla linea laterale.
Robinson in nazionaleLa crescita nel Southampton gli ha aperto anche le porte delle Nazionali giovanili inglesi. Nel marzo 2025 ha debuttato con l'Inghilterra Under 18 e successivamente è salito in Under 19.
Anche da questo punto di vista il passaggio in Serie A può rappresentare uno step importante. Giocare con continuità contro difensori di alto livello può accelerarne ulteriormente la crescita e consolidarlo tra i talenti più interessanti della sua generazione", si legge.
L'Inter è rimasta stregata da lui e lo seguirà con grandissima attenzione per tutta la stagione in corso.
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