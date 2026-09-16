Jay Robinson - ha appreso Fcinter1908.it - ha letteralmente stregato l'Inter. Sono arrivate già le prime relazioni che riguardano il classe 2007 e si tratta di un giocatore che verrà costantemente monitorato durante la stagione. Ma chi è Jay Robinson?

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Chi è Robinson, tutto su di lui

5/03/2007 a Londra, Robinson è un prodotto del settore giovanile del Southampton. Come evidenziato da DAZN, "è entrato nell'Academy dei Saints a 12 anni e ha bruciato rapidamente le tappe, arrivando a debuttare con l'Under 21 quando ne aveva appena 15. Nella stagione 2024/25 si è messo particolarmente in evidenza in Premier League 2, segnando 7 gol e servendo 2 assist. Il rendimento gli ha aperto le porte della prima

squadra e, pochi giorni dopo l'esordio in Premier League, il Southampton gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029.

Nato il 1

L'esordio in Premier e non solo

Il 12 aprile 2025 Robinson ha debuttato in. Aveva appena compiuto 18 anni. Quella non è rimasta un'apparizione isolata: ha disputato altre tre partite di campionato prima della fine della stagione, cominciando così il passaggio definitivo dal vivaio alla prima squadra.

La stagione successiva il Southampton è ripartito dalla Championship e Robinson ha trovato progressivamente più spazio. Il primo gol tra i professionisti è arrivato il 17 agosto 2025 contro l'Ipswich Town. Il Southampton era sotto 1-0 quando il diciottenne ha segnato di testa il pareggio a Portman Road. Ha poi chiuso la stagione 2025/26 con 26 presenze e 2 gol in Championship, mentre considerando tutte le competizioni le apparizioni sono state 28.

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La formula con cui l'ha preso il Monza

Il 7 agosto 2026 il Monza ha ufficializzato il suo arrivo dal Southampton con la formula del

Per Robinson è la prima esperienza lontano dall'Inghilterra e soprattutto la possibilità di confrontarsi con la Serie A a soli 19 anni. Il Southampton continua però a credere fortemente nel ragazzo: il contratto con il club inglese scade nel 2029.

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Il ruolo e il gol al Parma

Illo presenta come un esterno. La rete segnata a Parma ha mostrato anche un'altra caratteristica interessante: Robinson non ha necessariamente bisogno di arrivare sul fondo, perché può partire da sinistra e cercare la conclusione col destro.

È quindi un attaccante esterno più portato ad aggredire la porta che a vivere semplicemente sulla linea laterale.

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Robinson in nazionale

La crescita nel Southampton gli ha aperto anche le porte delle. Nel marzo 2025 ha debuttato con l'Inghilterra Under 18 e successivamente è salito in Under 19.

Anche da questo punto di vista il passaggio in Serie A può rappresentare uno step importante. Giocare con continuità contro difensori di alto livello può accelerarne ulteriormente la crescita e consolidarlo tra i talenti più interessanti della sua generazione", si legge.

L'Inter è rimasta stregata da lui e lo seguirà con grandissima attenzione per tutta la stagione in corso.