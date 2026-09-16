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La Serie C è sempre un banco di prova impegnativo per un ragazzo proveniente dal vivaio. A maggior ragione se fai parte delle squadre B, composte quasi esclusivamente da giovani che si confrontano contro gente più esperta e abituata alla categoria. In casa Inter, tuttavia, c'è un talento di soli 17 anni che si sta affacciando al mondo dei professionisti con personalità e determinazione, che soli pochi mesi fa giocava ancora in U17: parliamo di Andrea Donato.

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Talento precoce

Classe 2009, destro di piede e fisico ben strutturato, Donato è un difensore centrale moderno: forte di testa, ottimo nella lettura del gioco, è dotato anche di una buonissima tecnica di base che gli consente di impostare l'azione con sicurezza. Giocatore con grandi doti di leadership, era il capitano dell'Inter U17 di Handanovic, e in estate - dopo aver vinto l'Europeo U17 con la Nazionale - è stato aggregato direttamente all'U23 di Vecchi per la preparazione estiva, saltando in un colpo solo le categorie U18 e Primavera. Nato a Garbagnate Milanese, comune alle porte di Milano, è entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva solo 7 anni, compiendo tutta la trafila del vivaio e impressionando tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione.

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I piani dell'Inter

Stefano Vecchi gli ha subito dato fiducia, tanto da farlo esordire con l'Inter U23 schierandolo titolare già alla quarta giornata contro la Casertana, e lasciandolo in campo per tutta la gara. Pochi giorni dopo, nel turno infrasettimanale contro il Crotone, Donato è entrato a metà ripresa, completando una retroguardia giovanissima insieme ai 2008 Bovio e Jakirovic, e con uno dei primi palloni toccati ha mandato in gol Mancuso con un perfetto cross dalla destra, ribadendo una volta di più di avere anche buonissime capacità tecniche.

La sua fonte di ispirazione è Virgil van Dijk, e ad Appiano Gentile osserva con grande attenzione i calciatori della Prima Squadra. L'Inter sa di avere tra le mani un talento con grandi prospettive, e per questo gli ha già fatto firmare il suo primo contratto da professionista: da gennaio in poi, una volta compiuti i 18 anni, ogni momento sarà buono per prolungare ulteriormente questa intesa e blindarlo per il futuro. Nel frattempo Donato si dividerà tra U23 e Primavera, con l'obiettivo di continuare a crescere e stupire.