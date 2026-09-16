Il contratto di Hakan Calhanoglu è in scadenza a giugno 2027 e resta uno degli argomenti più caldi in casa Inter, oltre che più urgenti proprio anche per una questione di tempistiche. Il centrocampista turco, al momento out per infortunio, potrebbe liberarsi a zero qualora non si raggiungesse un accordo per il prolungamento del contratto.

L'Inter, nella persona di Dario Baccin, è già al lavoro e ha in programma di incontrare l'agente di Calhanoglu per avviare la trattativa e capire se ci siano i margini per prolungare. Ecco cosa racconta Fabrizio Romano su Youtube:

"Calhanoglu è un'altra questione con cui si dovrà fare i conti. Spieghiamo un po' la dinamica: Baccin conosce già il mondo del mercato e tutti i personaggi, ha lavorato per anni al fianco di Ausilio ma quando ci si insedia in un club con un suo ruolo diverso, Baccin vuole prendere contatto diretto e personale con tutti i protagonisti di vicende così importanti come i rinnovi di contratto. Lo ha fatto con Dimarco e i suoi procuratori a Madrid, lo farà con l'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, con cui l'Inter ha un buonissimo rapporto, ci saranno conversazioni con tutti gli agenti dei giocatori in odore di rinnovo di contratto nelle prossime settimane per capire le questioni.

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Quella di Calhanoglu è la più urgente, perché il contratto scade a fine stagione. Inter e il giocatore dovranno fare una scelta, se andare avanti insieme o no. Baccin prenderà in mano la situazione a breve giro, non è una questione che ci si incontra per chiudere, ci si incontra per prendere contatto e iniziare un discorso, siamo veramente all'inizio