In queste ore le voci su un suo addio al Tottenham si stanno diffondendo a macchia d'olio. In Inghilterra ne parlavano già da qualche tempo ma in Italia oggi stanno parlando diffusamente dell'interesse dell'Inter per Cristian Romero, ex giocatore di Genoa e Atalanta e oggi capitano degli Spurs. Il difensore arriva dalla delusione per la sconfitta nella finale della sua Argentina contro la Spagna. La squadra di Scaloni è stata molto criticata per avere interpretato la partita in maniera troppo difensivista e per aver lasciato il fianco alla Spagna.

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Lui, sui social, ha in pratica replicato alle critiche che sono state rivolte a lui e ai suoi compagni. Il giocatore non ha nascosto il grande dolore per la sconfitta e ha anche risposto a chi ha criticato lui e i suoi compagni che sono stati tacciati di non aver dato troppa importanza alla possibilità di vincere il secondo Mondiale di fila. "Romero ha pubblicato un messaggio emozionante in difesa del sacrificio, dell'orgoglio e della resilienza della squadra di Lionel Scaloni", ha scritto Marca riportando proprio le parole del giocatore arrivate dal suo profilo Instagram.

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Un lungo post il suo. "Questa volta non era destino. E credetemi, fa male. Fa così male perché nessuno più di noi desiderava continuare a scrivere questa bellissima storia". Il sogno era vincere per la seconda volta il torneo: "Sognavamo di riportare a casa la coppa, ma non è successo. Ma se c'è una cosa che non ci mancherà mai, è la dedizione. Abbiamo dato tutto. Siamo arrivati ​​secondi, ma non abbiamo mai smesso di rappresentare l'Argentina con l'orgoglio e l'impegno che questa maglia merita. E sono orgoglioso di far parte di questa famiglia, dannazione".

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Ci dispiace di non essere riusciti a regalarvi la gioia che tanto desideravamo condividere. Abbiamo giocato per voi, per ogni argentino che ci ha sostenuto da ogni angolo del mondo. Abbiamo sentito quell'amore ogni singolo giorno.

Oggi è il momento di rialzarci. Di ricominciare. Di lavorare di più, di crederci di più e di prepararci affinché questa maglia torni dove noi stessi l'abbiamo portata negli ultimi anni: in cima.

Perché le finali si vincono raggiungendole. E questo gruppo, e chiunque ci sarà, continuerà a lottare, unito, con la stessa passione di sempre", ha scritto.

Insomma, niente scuse per la sconfitta. Solo la voglia di raccontare tutta la delusione per la sconfitta e l'orgoglio di aver dato: neanche quella finale può cancellare cosa l'Argentina ha fatto negli ultimi anni. "

"Grazie per esserci stati. Grazie per aver creduto in noi. Ci rialzeremo. Perché questo è ciò che rappresenta l'Argentina. Sempre insieme", ha concluso il giocatore dimostrando lo spirito che lo contraddistingue. E che Cristian Romero potrebbe mettere ora a servizio dell'Inter.