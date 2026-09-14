Focus del giornalista sportivo su ciò che non sta funzionando nel Milan: i consigli di Sabatini ad Amorim sulla formazione
VIDEO / Bike sharing di notte a Milano per Lautaro e Agus: "L'ho invitato..."
Che cosa non sta funzionando nel Milan di Amorim? Sandro Sabatini ha provato a rispondere alle numerose domande dei tifosi rossoneri in merito alla formazione proposta dal tecnico portoghese. Il giornalista ha suggerito alcuni consigli, che potrebbero migliorare la valorizzazione della rosa: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
LIVE, Inter-Udinese 0-1: Abankwah gela il Meazza, friulani in vantaggio
Interviste
Baccin a DAZN: "Rinnovi? Avremo novità ma senza fretta. Abbiamo idee molto chiare. Vogliamo..."
Interviste
Baccin: "Rinnovi? Colloqui sereni. Romano? Lo zoccolo duro degli italiani..."
Infortuni
UFFICIALE - Inter-Udinese, Calhanoglu neanche in panchina: ecco il motivo
Interviste
Barella: "Centrocampo Inter ha qualità, Jones è un campione. Contro il Real..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti