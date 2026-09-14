VIDEO / Bike sharing di notte a Milano per Lautaro e Agus: "L'ho invitato..."

Che cosa non sta funzionando nel Milan di Amorim? Sandro Sabatini ha provato a rispondere alle numerose domande dei tifosi rossoneri in merito alla formazione proposta dal tecnico portoghese. Il giornalista ha suggerito alcuni consigli, che potrebbero migliorare la valorizzazione della rosa: CONTINUA A LEGGERE.