Blocco Inter? Il giornalista sportivo ha un'idea precisa in merito
VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"
Da quali giocatori deve ripartire la Nazionale italiana? Da quali certezze? Sandro Sabatini ha espresso il suo pensiero in merito alle prestazioni dei singoli giocatori nel match contro il Belgio. Si parla tanto di blocco Inter, ecco cosa ne pensa il giornalista sportivo: CONTINUA A LEGGERE.
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