Talento e futuro della Nazionale italiana? Sabatini la pensa così
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Dal tema del ct della Nazionale italiana a quello dei giovani talenti che potrebbero essere il futuro in campo. Sandro Sabatini ne ha dibattuto ai microfoni di Radio Sportiva confrontandosi con i tifosi intervenuti a Microfono aperto. Il giornalista sportivo ha le idee molto chiare per quanto riguarda un giovane calciatore in particolare: CONTINUA A LEGGERE.
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