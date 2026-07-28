Talento e futuro della Nazionale italiana? Sabatini la pensa così

Redazione1908
Prima volta Massolin

L'Inter comincia il ritiro: Pio Esposito acclamato, la prima volta di Massolin

Dal tema del ct della Nazionale italiana a quello dei giovani talenti che potrebbero essere il futuro in campo. Sandro Sabatini ne ha dibattuto ai microfoni di Radio Sportiva confrontandosi con i tifosi intervenuti a Microfono aperto. Il giornalista sportivo ha le idee molto chiare per quanto riguarda un giovane calciatore in particolare: CONTINUA A LEGGERE.

Sabatini

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