Osimhen ko, gran gesto di Skriniar: “Forza campione, spero di vederti presto in campo”

Un gesto signorile, che testimonia da una parte l'estrema sportività, dall'altra il sincero dispiacere per quanto accaduto domenica sera. Milan Skriniar, suo malgrado protagonista nel contrasto con Victor Osimhen che ha provocato fratture multiple alle ossa del viso dell'attaccante del Napoli, tramite il profilo Instagram dell'Inter ha voluto inviare questo messaggio al nigeriano: "Ciao Victor. In bocca al lupo e spero di vederti presto in campo. Forza campione".