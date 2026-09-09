Il difensore inglese dell'Inter ha commentato così la sconfitta rimediata al Bernabeu

Fabio Alampi
real inter madrid lautaro mani nei capelli (1)

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John Stones, difensore inglese dell'Inter, ha commentato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Real Madrid: "Sfortunati per non aver ottenuto di più dalla partita di stasera, è stata una bella battaglia. Testa già alla prossima gara, tutti insieme!".

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