Il difensore inglese dell'Inter ha commentato così la sconfitta rimediata al Bernabeu
VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1
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John Stones, difensore inglese dell'Inter, ha commentato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Real Madrid: "Sfortunati per non aver ottenuto di più dalla partita di stasera, è stata una bella battaglia. Testa già alla prossima gara, tutti insieme!".
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