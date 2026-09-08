Tensione alta a Telelombardia tra Mauro Suma e Momblano: dalla discussione tattica sul Milan si passa alla Juventus, fino a una serie di frecciate in diretta

Redazione1908
Ravezzani su Mkhitaryan

VIDEO / Ravezzani: "Occhio a Mkhitaryan". E quando segna davvero lo studio...

Momenti di forte tensione negli studi di Telelombardia durante il confronto tra Mauro Suma e Momblano. Tutto nasce da una discussione sul sistema di gioco del Milan di Amorim e sull’interpretazione tattica della squadra rossonera.

Momblano parla di un possibile 5-4-1, ma Suma respinge immediatamente la lettura, considerandola una frecciata. Da lì il confronto cambia rapidamente tono e il giornalista rossonero decide di tirare in ballo anche la Juventus: LEGGI IL BOTTA E RISPOSTA COMPLETO SU GOLSSIP

Suma e Momblano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti