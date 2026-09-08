VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Arrivano importanti novità di formazione in merito all'Inter in vista della sfida delle 21 contro il Real Madrid, esordio dei nerazzurri in Champions League.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è la concreta possibilità che ci sia la ThuLa dal 1' per la prima volta in stagione, cioè Lautaro e Thuram in campo dall'inizio, con Pio Esposito che partirebbe per la prima volta dalla panchina dopo tre titolarità consecutive.

A centrocampo, invece, potrebbe scoccare l'ora di Curtis Jones dall'inizio al posto di Zielinski, con Calhanoglu che riprende le redini della regia e con Barella a completare il tridente. Dimarco non è partito per Madrid per precauzione e il suo posto verrà preso da Carlos Augusto mentre a destra ci sarà Luis Henrique.

Getty Images

Ci sono dubbi, invece, in difesa: un ballottaggio tra Bisseck e Pavard così come al centro con Akanji favorito su Stones, mentre Bastoni è confermato come braccetto di sinistra.