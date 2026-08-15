L'Inter vince e convince nell'ultima amichevole del pre-campionato contro il Betis: decide un gol del nuovo arrivato John Stones.

Alessandro Cosattini
Spence

VIDEO / Spence manda già in delirio i tifosi dell'Inter: l'eclissi totale diventa... nerazzurra

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L'Inter vince e convince nell'ultima amichevole del pre-campionato contro il Betis: decide un gol del nuovo arrivato John Stones (al debutto). Diverse indicazioni importanti per Cristian Chivu, a partire dall'ennesima prova più che positiva di Andy Diouf.

Qui le pagelle di fcinter1908.it di Inter-Betis

FC Internazionale v Real Betis - Pre-Season Friendly
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Ecco le indicazioni da Tancredi Palmeri, inviato per Sportitalia allo stadio San Nicola di Bari:

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Lautaro

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