L'Inter vince e convince nell'ultima amichevole del pre-campionato contro il Betis: decide un gol del nuovo arrivato John Stones.
VIDEO / Spence manda già in delirio i tifosi dell'Inter: l'eclissi totale diventa... nerazzurra
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L'Inter vince e convince nell'ultima amichevole del pre-campionato contro il Betis: decide un gol del nuovo arrivato John Stones (al debutto). Diverse indicazioni importanti per Cristian Chivu, a partire dall'ennesima prova più che positiva di Andy Diouf.
Qui le pagelle di fcinter1908.it di Inter-Betis
Ecco le indicazioni da Tancredi Palmeri, inviato per Sportitalia allo stadio San Nicola di Bari:
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