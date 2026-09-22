A Radio Sportiva Ciccio Graziani ha formulato un'ipotesi che spiegherebbe la tendenza dell'Inter a subire gol
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
Continua a tenere banco il tema dei gol subiti dall'Inter nelle ultime partite in campionato. 15 i gol messi a segno dalla compagine nerazzurra guidata da Cristian Chivu e 8 quelli incassati. A Radio Sportiva si parla proprio di questo insieme a Ciccio Graziani, che sull'argomento ha una teoria: CONTINUA A LEGGERE.
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