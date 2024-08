Una manciata di minuti, ma sufficiente per restare scolpita nel cuore e nella mente in un giorno inevitabilmente indimenticabile

Una manciata di minuti, ma sufficiente per restare scolpita nel cuore e nella mente in un giorno inevitabilmente indimenticabile. Nell'amichevole di ieri a Stamford Bridge contro il Chelsea, Luka Topalovic ha avuto l'occasione di assaggiare il campo in uno stadio mitico e di giocare per la prima volta in una partita di livello (seppur amichevole) con la prima squadra dell'Inter di Simone Inzaghi.