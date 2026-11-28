Focus sul centrocampo dell'Inter: chi in regia al posto di Hakan Calhanoglu?
VIDEO FCIN1908 / Chivu: “Sucic bel rigorista! Oggi mi è piaciuto, soprattutto quando ha…”
L'Inter ha già in casa un nuovo play? Stiamo parlando di Sucic, che potrebbe già rappresentare il dopo Calhanoglu. A Radio Sportiva Guido Vaciago ha analizzato la questione così: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
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