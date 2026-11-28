VIDEO FCIN1908 / Chivu: “Sucic bel rigorista! Oggi mi è piaciuto, soprattutto quando ha…”

L'Inter ha già in casa un nuovo play? Stiamo parlando di Sucic, che potrebbe già rappresentare il dopo Calhanoglu. A Radio Sportiva Guido Vaciago ha analizzato la questione così: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.