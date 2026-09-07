In conferenza stampa il tecnico dell'Inter so era interrogato sul significato più profondo e realistico degli scontri diretti in campionato
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Le dichiarazioni di Cristian Chivu, che alla vigilia di Inter-Napoli si interrogava sul significato di scontri diretti, hanno fatto discutere. Se ne è parlato anche a Radio Sportiva. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, le ha commentate in risposta ad un ascoltatore bianconero: CONTINUA A LEGGERE.
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