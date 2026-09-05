Guido Vaciago è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere alle curiosità e alle domande degli ascoltatori e tifosi. Tra i temi sollevati è spuntato anche quello dell'inchiesta relativa al designatore Rocchi e al mondo arbitrale. Ci sono novità o aggiornamenti? Ecco la risposta di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: CONTINUA A LEGGERE.