Il direttore di Tuttosport ha risposto ad un ascoltatore che chiedeva aggiornamenti in merito a come si potrebbe esprimere la giustizia sportiva in merito.
Guido Vaciago è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere alle curiosità e alle domande degli ascoltatori e tifosi. Tra i temi sollevati è spuntato anche quello dell'inchiesta relativa al designatore Rocchi e al mondo arbitrale. Ci sono novità o aggiornamenti? Ecco la risposta di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: CONTINUA A LEGGERE.
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