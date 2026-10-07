Il direttore di Tuttosport si è espresso su uno dei maggiori timori da parte dei club

Redazione1908
Italia Mancini

VIDEO / Mancini: "Mi manca Vialli". Il ct si commuove in conferenza stampa

A Radio Sportiva si discute della sosta per le Nazionali e del rischio infortuni. "Con chi se la possono prendere i club in caso di infortunio se il giocatore è in Nazionale?", chiede un ascoltatore. A rispondere è Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: CONTINUA A LEGGERE.

Guido Vaciago

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