Direttamente dal palco del Premio Gentleman FairPlay, il difensore dell’Inter Federico Dimarco ha parlato così ai giornalisti presenti.

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“Record di assist l’anno scorso? Come dico sempre, i risultati personali passano da quelli di squadra. Per fare tanti assist, devi avere attaccanti che fanno tanti gol: ho la fortuna di avere quattro attaccanti forti in squadra. Sono felice di questo record, ora penso al presente, a nuovi obiettivi e nuovi trofei.

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Sto bene, c’è stato questo piccolo intoppo al ginocchio, ma ho lavorato e recuperato. Vediamo di partire più forte dalla prossima. Campionato o Champions? No, non si sceglie".