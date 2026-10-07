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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato dal palco del Premio Gentleman: "I nostri risultati nascono dalla passione, quel valore che tutti noi dobbiamo avere. Ho iniziato da bambino, ero appassionato di questi mondo, ho realizzato un sogno e oggi sono estremamente felice.

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La ripresa del campionato? Quest'anno è un calendario un po' particolare, è la prima volta che siamo fermi così tanto. Va sperimentata come cosa, ci saranno vantaggi e svantaggi e deve essere accettato. Devo dire che la nostra attività non è solo quella della domenica, ma in settimana si lavora per mandare in campo i giocatori nel migliore dei modi. E per questo ringrazio la "squadra invisible", lo staff dell'Inter che lavora dietro le quinte per far performare al massimo la squadra. Il Triplete? Godiamoci quello che è stato nel 2010. È un sogno, ma ogni tanto i sogni possono anche realizzarsi. Far bene è un dovere, sognare è un diritto".

Il presidente nerazzurro ricorda poi Sandro Mazzola: "Nella memoria ci sono tanti valori che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani, perché diventino campioni nella vita, uomini, vincenti non solo nel calcio. È quello che ha rappresentato Mazzola con l’Inter, con la Nazionale, ma soprattutto come uomo di calcio e di sport".