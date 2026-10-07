VIDEO FCIN1908 / Mosconi: “Le mie prospettive all’Inter sono queste: vorrei…”

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Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 dell'Inter, ha ricevuto il premio "Rivelazione" in occasione del Premio Gentleman: "Sono partito da ragazzo del settore giovanile, ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare l'anno scorso a realizzare il mio sogno fin da bambino. Per questo ringrazio tutta la società Inter, il presidente, il direttore, soprattutto i miei compagni dell'U23 con cui mi alleno ogni giorno.

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Le prospettive sono quelle di continuare su questa strada, contunuando a lavorare a testa bassa con sacrificio e dedizione, sperando di avere altre opportunità come questa".