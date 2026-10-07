Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato in occasione del Premio Gentleman: "In queste 9 partite vogliamo giocare come sappiamo fare e vincere più partite possibile".

C'è più esaltazione o preoccupazione per le rimonte?

"Non credo ci sia preoccupazione, siamo una grande squadra e abbiamo dimostrato che anche quando andiamo sotto 2-0 riusciamo sempre a fare risultato, tranne quella contro il Real Madrid, e questa è anche la nostra forza. Cercheremo ora di farne prima due".

Getty Images

La stanchezza per gli impegni in Nazionale si farà sentire?

"Non credo, anche se non si andava in Nazionale le partite si giocano sempre, nelle grandi squadre ogni tre giorni hai una partita. Per una grande squadra come la nostra, con una rosa ampia come nostra, il mister sicuramente saprà utilizzare tutti e credo che ognuno avrà il suo minutaggio e avrà l'occasione di dimostrare il suo valore, sicuramente non sarà stanco".

In cosa bisogna fare il salto di qualità per essere competitivi in Champions League?

"In Champions vogliamo dimostrare la nostra qualità, ne abbiamo tanta. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, poi dove arriveremo si vedrà alla fine: abbiamo una squadra molto forte, quindi si può arrivare fino in fondo".

Quale sarà la principale rivale dell'Inter per lo scudetto?

"Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile e speriamo di rivincere lo scudetto. Sarà sicuramente una questione con Roma, Napoli, Juventus e Milan. Anche il Como".

Getty Images

L'anno scorso l'obiettivo dichiarato era il campionato: quest'anno può essere la Champions League?

"Noi abbiamo questo sogno: vincere la Champions League, è il massimo. Non è semplice, lo sappiamo: ce la metteremo tutta, vedremo alla fine dove arriveremo".

La personalità vista a Madrid è la conferma di aver fatto un passo in avanti anche in Europa?

"Sicuramente. Non è da tutti andare al Bernabeu e comandare, tenere il possesso, creare tante occasioni. Purtoppo l'abbiamo persa, ma la consapevolezza c'è: siamo forti e l'abbiamo dimostrato anche a Madrid".

In cosa puoi ancora migliorare?

"Le stesse cose, aggiungendo qualcosina ancora: sono sicuro che posso dare tanto a questa squadra. Non lo so cos'è cambiato: il primo anno me lo sono già messo alle spalle, il secondo me lo sono goduto. In questa terza stagione voglio fare ancora meglio e vincere ancora titoli".