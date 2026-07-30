John Stones è arrivato a Milano per definire gli ultimi dettagli del suo passaggio all'Inter. Il difensore del Manchester City si aggregherà al gruppo allenato da Chivu dopo la tournée, in modo da poter finire le vacanze dopo il Mondiale che lo ha tenuto impegnato con l'Inghilterra. Del mercato dell'Inter ha parlato anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Ecco le sue considerazioni: CONTINUA A LEGGERE.