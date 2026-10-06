Il direttore di Tuttosport ha girato la provocazione di un tifoso al ct Roberto Mancini: di cosa si tratta
VIDEO / Mancini: "Mi manca Vialli". Il ct si commuove in conferenza stampa
La Nazionale italiana ha concluso questa fase della Nations League con una vittoria contro la Turchia. Una vittoria importante, che ha messo in luce tanti aspetti positivi sui quali continuare a lavorare. A Radio Sportiva si è parlato delle convocazioni di Roberto Mancini, ventilando una proposta provocatoria. La proposta è piaciuta a Guido Vaciago, che l'ha girata al ct: CONTINUA A LEGGERE.
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