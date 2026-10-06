La Nazionale italiana ha concluso questa fase della Nations League con una vittoria contro la Turchia. Una vittoria importante, che ha messo in luce tanti aspetti positivi sui quali continuare a lavorare. A Radio Sportiva si è parlato delle convocazioni di Roberto Mancini, ventilando una proposta provocatoria. La proposta è piaciuta a Guido Vaciago, che l'ha girata al ct: CONTINUA A LEGGERE.