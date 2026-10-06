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Pio Esposito numero 1 su 100. Nella rassegna di TuttoMercatoWeb.com l’attaccante dell’Inter si posiziona al primo posto tra i migliori calciatori italiani nati dal 2005 e il 2010.

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Ne ha parlato l'agente dell'attaccante a Tmw, le parole di Mario Giuffredi: “Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui: ha fatto due anni di B con lo Spezia quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria è quella è stata la scelta più saggia, che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta”.