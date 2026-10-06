Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Nosotti, giornalista, ha commentato così la vittoria di ieri sera dell'Italia contro la Turchia che ha terminato questo miniciclo di partite.

Getty Images

"Ho preso degli appunti sulla Nazionale e mi ricordo di due cose soprattutto. C'è entusiasmo contro un certo scetticismo, si è saputo scindere il passato dal campo: Mancini ha scelto giocatori a cui ha cucito addosso un vestito. La nostra è una squadra che ama giocare e ha sempre in campo giocatori offensivi con qualità. E questo ai giocatori è piaciuto.

Getty Images

E poi ha 2-3 giocatori che sono fuoriclasse: uno è Donnarumma, l'altro è Calafiori, che è una sorta di chimera, una figura mitologica che fa il terzino bloccato ma fa anche tanta roba. In poco tempo non credevo, mi rimangio un po' di scetticismo iniziale".