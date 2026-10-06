Manca poco alla ripresa del campionato, con l'Inter che ospiterà il Parma a San Siro alla ripresa sabato alle 18. Ma ci sarà Hakan Calhanoglu?

Marco Astori
Guarro e Pace Ep20

Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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Manca poco alla ripresa del campionato, con l'Inter che ospiterà il Parma a San Siro alla ripresa sabato alle 18. Ma ci sarà Hakan Calhanoglu?

Calhanoglu
Getty Images

Il centrocampista turco dovrebbe essere a disposizione, ma con ogni probabilità non partirà dall'inizio: lo spiega Alfio Musmarra su YouTube.

calhanoglu
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"Dobbiamo parlare di Calhanoglu: da quello che mi dicono non ha quella condizione per poter partire dal 1'. Sta abbastanza bene ma non in modo tale da partire dall'inizio: si preferisce andare coi piedi di piombo".

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