Manca poco alla ripresa del campionato, con l'Inter che ospiterà il Parma a San Siro alla ripresa sabato alle 18. Ma ci sarà Hakan Calhanoglu?
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Manca poco alla ripresa del campionato, con l'Inter che ospiterà il Parma a San Siro alla ripresa sabato alle 18. Ma ci sarà Hakan Calhanoglu?
Il centrocampista turco dovrebbe essere a disposizione, ma con ogni probabilità non partirà dall'inizio: lo spiega Alfio Musmarra su YouTube.
"Dobbiamo parlare di Calhanoglu: da quello che mi dicono non ha quella condizione per poter partire dal 1'. Sta abbastanza bene ma non in modo tale da partire dall'inizio: si preferisce andare coi piedi di piombo".
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