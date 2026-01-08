FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Varriale: “Serie A condizionata da arbitri tipo Napoli-Verona”. Gli ricordano furto Napoli-Inter

social

Varriale: “Serie A condizionata da arbitri tipo Napoli-Verona”. Gli ricordano furto Napoli-Inter

Varriale: “Serie A condizionata da arbitri tipo Napoli-Verona”. Gli ricordano furto Napoli-Inter - immagine 1
Il popolo napoletano è furente dopo il pareggio al Maradona contro l'Hellas Verona di ieri pomeriggio: ecco il parere di Varriale
Redazione1908

Il popolo napoletano è furente dopo il pareggio al Maradona contro l'Hellas Verona di ieri pomeriggio, soprattutto per i presunti errori dell'arbitro Marchetti, considerato colpevole di aver agito in più occasioni contro la squadra di Antonio Conte. Scontro tra Varriale e alcuni utenti sui social: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Zazzaroni: “Ecco quale rinforzo prendo all’Inter se mi arrivano 35 mln per...
VIDEO / Vittoria col Parma, come esulta la ThuLa. La Lega: “Nomina un duo migliore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA