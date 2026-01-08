Il popolo napoletano è furente dopo il pareggio al Maradona contro l'Hellas Verona di ieri pomeriggio, soprattutto per i presunti errori dell'arbitro Marchetti, considerato colpevole di aver agito in più occasioni contro la squadra di Antonio Conte. Scontro tra Varriale e alcuni utenti sui social: CONTINUA A LEGGERE
Varriale: “Serie A condizionata da arbitri tipo Napoli-Verona”. Gli ricordano furto Napoli-Inter
Il popolo napoletano è furente dopo il pareggio al Maradona contro l'Hellas Verona di ieri pomeriggio: ecco il parere di Varriale
