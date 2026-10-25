Sui social Enrico Varriale analizza la prestazione della squadra di Chivu e commenta l'arbitraggio di Mariani

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra

Ancora una volta l'Inter riesce a ribaltare il risultato. Andato sotto per il gol di Jimenez, i nerazzurri rimontano la Fiorentina e tornano in vetta alla classifica insieme alla Lazio. Sui social Enrico Varriale analizza la prestazione della squadra di Chivu e commenta l'arbitraggio di Mariani. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE

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