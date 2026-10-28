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La condanna in primo grado di Sergio Vessicchio per diffamazione nei confronti di Andrea Butti continua a far discutere. Dopo la notizia diffusa dall'ANSA e ripresa ieri da FCINTER1908, interviene anche l'avvocato Michele La Francesca, che solleva una questione sui tempi del procedimento e recupera alcune dichiarazioni risalenti addirittura al 2023.

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La vicenda riguarda le accuse lanciate da Vessicchio contro chi si occupa della compilazione dei calendari di Serie A, che secondo il blogger sarebbero stati predisposti per favorire l'Inter.

Vessicchio condannato per diffamazione: la notizia dell'ANSA

Come riportato da FCINTER1908 il 27 ottobre, Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ha ottenuto una sentenza favorevole nel procedimento per diffamazione contro Sergio Vessicchio.

La decisione è stata pronunciata in primo grado dalla giudice Marianna D'Andraia del Tribunale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, il tribunale ha riconosciuto Vessicchio responsabile dei reati contestati, ritenuti legati dal vincolo della continuazione, contestando anche la recidiva.

Il blogger aveva parlato, tra le altre cose, di «truffatori nella stesura del calendario», sostenendo l'esistenza di un «imbroglio chiaro e netto» per favorire l'Inter.

Accuse molto pesanti, alle quali ha fatto seguito il procedimento giudiziario concluso con la condanna di primo grado.

La Francesca: «Difficile immaginare un processo sui calendari 2026/27 già concluso»

A intervenire sulla vicenda è l'avvocato Michele La Francesca, che attraverso il proprio profilo X invita a riflettere soprattutto sulla cronologia dei fatti.

"La condanna di Sergio Vessicchio per diffamazione nei confronti di Andrea Butti, riportata dall'ANSA, merita una riflessione.

È ragionevole ipotizzare che il procedimento penale riguardi dichiarazioni risalenti a stagioni precedenti, considerata la difficoltà di immaginare che un processo relativo a fatti commessi soltanto in occasione della redazione del calendario della Serie A 2026/27 si sia già concluso in primo grado in così pochi mesi, tenuto conto dei tempi normalmente necessari per le indagini e il dibattimento.

Del resto, contestazioni di questo tipo circolavano già nel 2023. Il 20 settembre di quell'anno, infatti, Vessicchio pubblicava un articolo nel quale accusava Andrea Butti di predisporre calendari favorevoli all'Inter".

Le accuse a Butti erano già presenti in un articolo del settembre 2023

La Francesca fa quindi riferimento a un articolo pubblicato il, nel quale Vessicchio chiamava direttamente in causa Andrea Butti.

Nell'articolo Vessicchio contestava in particolare il fatto che l'Inter avesse disputato tre delle prime quattro partite di campionato a San Siro, collegando questa circostanza a presunti vantaggi economici e sportivi.

Il riferimento recuperato da La Francesca dimostra quindi che contestazioni di questo tipo erano già state pubblicate nel settembre 2023, ben prima della stagione 2026/27.