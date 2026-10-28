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Venezia-Inter potrebbe essere il grande incrocio tra i fratelli Stankovic. Se il portiere del Venezia è praticamente certo di una maglia dal 1', per il centrocampista dell'Inter potrebbe essere arrivato il suo momento. Come anticipato ieri da Fcinter1908, infatti, Aleksandar ha ottime chance di partire titolare.

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"A Venezia si gioca la prima sfida tra gli eredi del grande Dejan. Sono figli del centrocampista tripletista, ma figli anche dell’Inter, che li ha cullati sin da bambini prima che i destini si separassero. Al Penzo Filip, classe 2002, proverà a strabiliare come l’ultima volta contro il Napoli, stavolta contro il miglior attacco della A, mentre Aleksandar, tre anni più giovane, dovrebbe avere finalmente l’agognata prima da titolare. Un debutto da libro cuore, contro la squadra del fratellone: forse questa attesa lunga due mesi aveva un senso", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Il portiere è partito per primo: nel 2021 due stagioni al Volendam, Paesi Bassi, dove ha conosciuto la vita da solo, poi la Samp, dove ha imparato a convivere con l’errore. Adesso il Venezia si appoggia alle sue manone, chiedere a De Bruyne per conferma. La società veneta lo aveva riscattato nel giugno 2025 per 1,5 milioni e quest’estate gli ha allungato il contratto fino al 2030, ma l’Inter conserva il 50% sulla rivendita. È una percentuale che può rendere meno costoso un riacquisto, ma non è certo una clausola di recompra . Quella, invece, era dentro al contratto belga di Aleksandar: l’Inter l’ha esercitata spendendo 23 milioni per riprenderlo dal Bruges. Dopo un passaggio al Lucerna, proprio in Belgio il più piccolo dei fratelli è esploso: campionato vinto, partite in Champions, esperienza che ha portato Chivu, altro amico di famiglia, a rivolerlo indietro, ance se ha giocato finora 46’ in 4 partite. Il romeno lo aveva allenato in Primavera, dove c’era anche il solito Pio, compagno fin da bambino. Risalire nelle gerarchie per non essere costretto a ripartire ancora è la sua missione".