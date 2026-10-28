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Tocca all'Inter rispondere alla Lazio questo pomeriggio. I nerazzurri per restare in vetta devono fare qualcosa che non hanno mai fatto prima, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Questo il focus dal quotidiano:

Getty Images

"La Lazio ha sgasato e ora tocca all’Inter rispondere. Come nel turno precedente, la squadra di Gattuso, in anticipo, ha fatto il suo dovere (ne ha fatto pesantemente le spese il Sassuolo), e i nerazzurri adesso sono costretti a battere il Venezia per evitare di perdere la vetta alla classifica. Finora la truppa di Chivu ha tenuto un ritmo assolutamente da scudetto. Sette vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate per 22 punti: l’Inter li aveva raccolti l’ultima volta nel 2017/18.

Dovesse salire a 25, si tratterebbe del record nell'epoca dei 3 punti a vittoria. Nemmeno negli anni degli ultimi tre scudetti, Lautaro e compagni avevano messo insieme un bottino del genere. Nello scorso torneo, per intendersi, dopo 8 turni, i nerazzurri erano attivati solo a quota a 15, quindi 7 punti in meno, e avevano già perso 3 volte. Le altre candidate allo scudetto (almeno sulla carta) non sono state capaci di contenere il ritmo imposto dall’Inter in questa serie A. L’unica eccezione è stata appunto la Lazio. E, quantomeno per una notte, ai nerazzurri tocca inseguire".