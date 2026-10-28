Si avvicina il calcio d'inizio di Venezia-Inter, gara del turno infrasettimanale dei nerazzurri di Chivu. Ultimi dubbi di formazione ancora da sciogliere, ma c'è qualche certezza che comincia a farsi largo. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

Getty Images

"Al di là del numero uno, restano diversi i nodi da sciogliere. E il tecnico rumeno non potrà non ragionare in prospettiva Milan, ma anche Feyenoord e Como. Insomma, l’Inter è attesa da un trittico di "sostanza" per arrivare alla seconda sosta del torneo. Ragion per cui la sfida con la squadra di Nicola è inevitabilmente l’occasione per qualche rotazione. Ci sono elementi che hanno bisogno di riposare, visto che poi se ne farà difficilmente a meno. È il caso di Calhanoglu e Akanji, entrambi candidati alla panchina, con ritorno di Bastoni al centro della difesa e arretramento di Carlos Augusto, mentre a guidare le operazioni in mezzo al campo potrebbe esserci per la prima volta Stankovic dall’inizio. A destra, infine, attenzione a Spence".