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L'Inter scenderà in campo questa sera e dovrà rispondere alle vittorie di ieri sera di Lazio, Roma e Como. Chivu ha un grande dubbio per la gara contro il Venezia ed è quello relativo all'attacco.

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"Angelo Bonny sa già che dovrà vogare dal primo minuto, Pio Esposito è meno certo, ma probabilmente dovrà seguirlo anche lui dall’inizio. L’azzurro non è al top, non ha potuto allenarsi come avrebbe voluto in un momento di leggero calo psico-fisico dopo i fuochi d’artificio in Nazionale: su Esposito junior Cristian Chivu deciderà soltanto all’ultimo, nella privacy blindata di un albergo di Murano, dove l’Inter è arrivata ieri dopo l’allenamento mattutino ad Appiano. Da giorni la tentazione forte dell’allenatore è di rimandare in campo la coppia baby, che sembra tabù in nerazzurro: Pio e Bonny titolari, non sarebbe soltanto un unicum in questa stagione, ma c’è appena un precedente anche nella scorsa annata. Obbligato dagli eventi, il tecnico romeno si era fidato di loro soltanto nel lontano 8 marzo, derby Milan-Inter 1-0 con Estupinan come marcatore uscito dal cilindro. Troppo poco per emettere sentenze definitive sulla compatibilità, ma da quei 90’ non c’è stata più occasione per quell’azzardo. Adesso gli eventi riportano Chivu allo stesso punto: Lautaro è infortunato e aspetta solo il momento in cui potrà tornare dopo la sosta; Thuram è spremuto e, dopo un giorno di riposo ad personam lunedì, dovrebbe riposare al Penzo per scatenarsi proprio contro il Diavolo sabato. Solo in caso di impossibilità per Pio, il francese sarebbe costretto agli straordinari", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Da parte sua, il centravanti azzurro non getterebbe mai la spugna, anzi brama di ritrovare il gol che gli manca da troppo visti gli standard: ultima gioia nerazzurra il 14 settembre contro l’Udinese. Il momento privato, poi, non è semplice perché la famiglia Esposito ha appena perso nonno Salvatore. Dopo aver iniziato una partita in Champions contro lo Shakhtar, ora l’ivoriano è pronto a fare lo stesso anche in campionato. In fondo, ha già dimostrato di saper stravolgere le partite entrando dalla panchina, e l’ultimo esempio è proprio a Bologna: prendendo il posto di Esposito, ha dato tutt’altra velocità all’intera compagnia. Il vero salto, però, passa dalla capacità di incidere anche dall’inizio, di remare contro avversari freschi: Venezia è il perfetto campo di regata dopo aver conquistato la fiducia di Chivu in allenamento. Meglio ancora se in coppia con l’altro ragazzo di casa: entrambi vorrebbero cancellare quel derby di marzo, proprio nella settimana che porterà di nuovo al Diavolo", aggiunge Gazzetta.