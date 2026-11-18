Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Walter Samuel lascia l'Argentina. L'ex difensore dell'Inter, uno dei protagonisti del Triplete del 2010, non farà più parte dello staff tecnico della Seleccion. "The Wall", che ha ricevuto in dono una maglia con il numero 6 e una con il numero 13 (recante la scritta "El Muro"), ha voluto salutare e ringraziare tutti dopo l'amichevole contro il Costa Rica: "Grazie per la disponibilità, sono stati anni spettacolari. Non mi voglio emozionare troppo: grazie a Leo per l'opportunità, a voi, al corpo tecnico, siete stati la mia seconda famiglia. Grazie mille".