Darmian al Bologna, Acerbi all'Atalanta? Focus sul giocatore ex Inter ancora svincolato
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"Pensando alla difesa dell'Atalanta, perché non ingaggiare Acerbi fino a giugno?", chiede un tifoso a Radio Sportiva. Il pensiero corre immediatamente ad un altro ex svincolato ed ex Inter, Matteo Darmian, che è stato prima provato e poi preso dal Bologna e che al momento gioca titolare. Su questo tema si è espresso molto chiaramente Gianni Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.
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