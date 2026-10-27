VIDEO / Piazza Duomo, la festa 'degenera': Acerbi e Barella e la gara dei versi

"Pensando alla difesa dell'Atalanta, perché non ingaggiare Acerbi fino a giugno?", chiede un tifoso a Radio Sportiva. Il pensiero corre immediatamente ad un altro ex svincolato ed ex Inter, Matteo Darmian, che è stato prima provato e poi preso dal Bologna e che al momento gioca titolare. Su questo tema si è espresso molto chiaramente Gianni Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.