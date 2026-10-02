Gianni Visnadi si è sbilanciato sulla formazione dell'Italia che vorrebbe vedere in campo oggi. Quali saranno le scelte di Roberto Mancini per l'attesissima sfida contro la Francia di Zidane? Per Visnadi ci sono diversi punti fermi: "Anche io riproporrei i fratelli Esposito, nel senso che non starei a discutere su Pio centravanti, ma sicuramente Sebastiano ha fatto bene e mi è piaciuto in quella posizione. Vedo più lui che un centravanti come Kean messo nella prima partita. Tra l'altro nell'elenco (dei non convocati, ndr) c'è un piccolo segreto perché quei giocatori che rimangono a Coverciano sono quelli che staranno evidentemente nel gruppo per l'ultima partita di questa tornata di Nations e questi sono quelli che arriveranno per ultimi ai loro club. Sono quelli riservati per la partita tra virgolette che conta di meno, anche se poi classifica alla mano se la classifica conta qualcosa e non so perché, ma abbiamo deciso che conta la classifica di Nations, rischia di essere più importante quella partita di quella con i francesi perché per noi è importante arrivare almeno terzi. Non credo che torneremo coi piedi per terra, non dobbiamo tornare coi piedi per terra anche se sappiamo che non sarà semplice. Zidane ha vinto due partite in trasferta, ha vinto bene contro una squadra, il Belgio, che ci aveva messo in enorme difficoltà".

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

"Noi sicuramente non eravamo quelli della prima partita, la seconda è chiaro che non l'abbiamo detto. Il ranking conta soltanto quando misuriamo i nostri regressi. La Turchia è molto più indietro di noi nel nel ranking, evidentemente la Turchia ha fatto il mondiale, noi non l'abbiamo fatto per colpa nostra,. La Turchia non è una squadra che ci poteva valutare bene, soprattutto mancando due dei tre giocatori più forti. Sarebbe bello fare un'altra grande partita (con la Francia, ndr), non dimentichiamoci che però deve valere il giusto. L'ultima Nations dopo l'Europeo, settembre 2024 andiamo a Parigi, battiamo la Francia a casa sua e poi siamo quella stessa squadra, allora in mano a Gattuso. Vogliamo tutti rivedere Kayode, non vogliamo più rivedere Di Lorenzo, Romano evidentemente giocherà con la Turchia. Se l'ha lasciato fuori per la terza volta sta fuori dai convocati. Gli farà fare il titolare nella quarta, ma aspetto. Perché altrimenti o ha veramente deluso in questi dieci giorni, ma non credo che un ragazzo possa deludere a una grande occasione come questa: è uno che ha già la sua esperienza, è uno che avremmo voluto vedere, uno che ci sarebbe piaciuto misurare. Però di sicuro le scelte di Mancini in questo momento vanno rispettate, anche quando non le condividiamo e alcune ci sono, non ho condiviso quella di Lorenzo, ma non solo. Quella di Kean messo in quella posizione, poi bisogna capire, bisogna arrivare a fare una scelta. Kean è un giocatore diverso da Pio, ma l'Italia ha bisogno di Kean o ha bisogno di Pio al centro dell'attacco? Io penso che come Pio non ci sia nessun altro", ha dichiarato Visnadi a Radio Sportiva.