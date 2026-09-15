A Radio Sportiva si parla dei temi più caldi del nostro calcio: dalla lotta per lo scudetto agli attaccanti del Milan. Focus sul caso Esposito
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Chi vincerà lo scudetto? Inter unica favorita? Goncalo Ramos è un attaccante da Milan? Che cosa è successo nel caso che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Cagliari e che ha provocato una rottura tra Sebastiano Esposito e il suo club? A tutte queste domande ha provato a rispondere Gianni Visnadi sulle frequenze di Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.
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