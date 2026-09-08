Alla terza giornata di campionato risulta ormai chiara e precisa la nuova direzione arbitrale. Non si ricorre al VAR, di trattenute e falli si fischia poco o niente, non si perde tempo di gioco. In questo nuovo quadro - in cui ai giocatori conviene poco lamentarsi perché il gioco procede spedito - ci sono ovviamente delle storture e forzature evidenti. Un fallo dovrebbe essere un fallo, se c'è rigore è il caso di concederlo. Sul tema è intervenuto anche Gianni Visnadi, con un'affermazione forte, che riguarda in particolare un giocatore dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.