Il giornalista sportivo ha un'idea molto chiara della narrazione che si è fatta e che si sta facendo di Federico Dimarco

Redazione1908
Dimarco

VIDEO FCIN1908 / Dimarco: "Il record di assist è il passato. Scudetto o Champions? Non si sceglie"

Che cosa sta succedendo a Federico Dimarco? Tra gli interrogativi emersi con prepotenza intorno a casa Inter c'è anche questo. L'esterno sembra meno brillante rispetto alla scorsa stagione, nella quale aveva fatto incetta di record e prestazioni di un livello altissimo. Gianni Visnadi ha risposto ai tifosi dell'Inter con un messaggio forte: CONTINUA A LEGGERE.

Visnadi

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