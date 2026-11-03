Che cosa sta succedendo a Federico Dimarco? Tra gli interrogativi emersi con prepotenza intorno a casa Inter c'è anche questo. L'esterno sembra meno brillante rispetto alla scorsa stagione, nella quale aveva fatto incetta di record e prestazioni di un livello altissimo. Gianni Visnadi ha risposto ai tifosi dell'Inter con un messaggio forte: CONTINUA A LEGGERE.