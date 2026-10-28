Scontro tra Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano nello studio di Sportitalia

Redazione1908
Screenshot 2026-10-26 alle 15.41.01

VIDEO / Inter-Fiorentina, Calvarese rivela la posizione di Orsato sul contatto Viery-Thuram

A Sportitalia si parla di designatori e di errori arbitrali, non senza qualche scintilla. Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano si sono infatti scontrati sul tema, innescando un botta e risposta durissimo. Tra un "orfanello di Rocchi" e "l'unico che va a cena e a pranzo con l'allenatore sei tu" il dibattito è divampato in un crescendo: CONTINUA A LEGGERE.

capuano pedullà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti