Scontro tra Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano nello studio di Sportitalia
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A Sportitalia si parla di designatori e di errori arbitrali, non senza qualche scintilla. Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano si sono infatti scontrati sul tema, innescando un botta e risposta durissimo. Tra un "orfanello di Rocchi" e "l'unico che va a cena e a pranzo con l'allenatore sei tu" il dibattito è divampato in un crescendo: CONTINUA A LEGGERE.
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