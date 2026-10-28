A Sportitalia si parla di designatori e di errori arbitrali, non senza qualche scintilla. Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano si sono infatti scontrati sul tema, innescando un botta e risposta durissimo. Tra un "orfanello di Rocchi" e "l'unico che va a cena e a pranzo con l'allenatore sei tu" il dibattito è divampato in un crescendo: CONTINUA A LEGGERE.