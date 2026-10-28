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Delle parole di Lele Adani sulla domanda fatta da Pastore ad Allegri ha parlato l'ex portiere Emiliano Viviano a Sportium Fun:

"Io conosco tutti e due e mi aspettavo una domanda diversa da Pastore perché so come la pensa. Mi aspettavo che andasse sull'argomento, non so se non ha avuto il tempo o il coraggio. Però Lele un pochettino ha esagerato. Magari lo avrei fatto notare dicendo parli sempre del calcio di Allegri perché non glielo hai chiesto? Poi dopo parla del canalino e secondo me un po' ha esagerato. Non è un'accusa, poi glielo chiederò a Pastore. Non credo che gli manchi il coraggio, Lele ha un po' il difetto di trascinare le sue battaglie a tutti. Faccio fatica a dire le bugie, Allegri mi sta simpatico, con la comunicazione ha sempre portato a spasso chi ha voluto. Io non avrei avuto pietà, gli avrei fatto una domanda su quello che penso: mister, questa squadra ha dimostrato che se è aggressiva davanti diventa pericolosa se si abbassa prende sistematicamente gol. Come mai non stanno avanti?".