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Getty Images

Cristian Chivu è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista di Venezia-Inter di questo pomeriggio. La certezza di oggi nell'attacco nerazzurro, soffermandoci su un reparto specifico, è Ange-Yoan Bonny.

L'ivoriano scoprirà più tardi chi giocherà al suo fianco, come spiega il Corriere dello Sport: "In tarda mattinata saprà chi lo affiancherà: Thuram, spremuto in questo periodo al punto da beneficiare di un giorno di riposo in più rispetto ai compagni dopo la gara con la Fiorentina, potrebbe essere preservato in vista del derby di sabato con il Milan, ma la scelta definitiva arriverà nelle prossime ore. Chivu dovrà vincere la tentazione di affidarsi ancora al suo numero 9.

Si riserverà di valutare ancora rischi e benefici del lasciarlo in panchina, prima di promuovere l’attacco Esposito-Bonny per la gara del Penzo. Sarebbe la prima volta in stagione, la seconda in assoluto. L’unico precedente risale al derby d’andata dello scorso anno, quando il rumeno fu di fatto costretto a schierare le due riserve insieme dall’inizio. Da quel momento la soluzione è rimasta in soffitta, nonostante il tecnico abbia continuato a mescolare continuamente le carte quest’anno. Inter-Napoli dello scorso 5 settembre è stata addirittura l’ultima gara in cui Chivu ha riproposto la stessa coppia d’attacco dall’inizio rispetto alla partita precedente".

Inter, la scelta che può condizionare anche il derby

A pochi giorni dal derby col Milan sarebbe importante per Chivu che anche Bonny ed Esposito, a prescindere dal minutaggio, dimostrino la stessa ferocia. Entrambi evidentemente sognano di affiancare Thuram contro i rossoneri. Dall’urna nerazzurra Chivu estrarrà però soltanto un vincitore: la gara di oggi potrebbe indirizzare i suoi ragionamenti.

Sarà una scelta non banale quella di oggi, che potrebbe incidere anche verso il derby di sabato. Contro il Milan, Marcus Thuram sarà sicuramente titolare. Ma chi giocherà al suo fianco? Spiega il quotidiano: "