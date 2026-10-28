Le scelte nerazzurre per il Penzo: Spence e Dimarco sulle fasce, Barella-Zielinski in mezzo e coppia Pio Esposito-Bonny in attacco
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Rispondere alla Lazio e agganciare nuovamente i biancocelesti in vetta alla classifica. L’Inter di Cristian Chivu sarà di scena alle 18:30 al Penzo di Venezia nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A.
I nerazzurri si presentano in Laguna dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, arrivata nei minuti di recupero e firmata dalle reti di Thuram e Zielinski su rigore.
Le scelte di ChivuPer la sfida del Penzo di Venezia, Chivu è intenzionato a conferma il 3-5-2 con Provedel tra i pali. Come riferisce Sky Sport, in difesa, il terzetto dovrebbe essere composto da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto. Sulle corsie esterne spazio a Spence e Dimarco dal primo minuto, con la novità Stankovic in cabina di regia, affiancato da Barella e Zielinski. In attacco, Thuram potrebbe partire dalla panchina per rifiatare, lasciando spazio alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito.
Venezia-Inter, le probabili formazioniVENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu
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