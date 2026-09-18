Ivan Zazzaroni prende posizione sul caso Giovanni Malagò e sulla questione della sua eleggibilità alla presidenza della FIGC
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Ivan Zazzaroni interviene sul Corriere dello Sport sul caso che riguarda Giovanni Malagò e la sua eleggibilità alla guida della FIGC. Una vicenda che il direttore del quotidiano sportivo definisce senza mezzi termini “kafkiana, assurda, grottesca”, contestando il rischio che l’applicazione delle regole possa trasformarsi, a suo giudizio, in un’ingiustizia.
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