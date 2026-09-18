VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

Ivan Zazzaroni interviene sul Corriere dello Sport sul caso che riguarda Giovanni Malagò e la sua eleggibilità alla guida della FIGC. Una vicenda che il direttore del quotidiano sportivo definisce senza mezzi termini “kafkiana, assurda, grottesca”, contestando il rischio che l’applicazione delle regole possa trasformarsi, a suo giudizio, in un’ingiustizia.

Perché Zazzaroni parla di “accanimento ad personam” e quale sarebbe il rischio per la credibilità del calcio italiano? LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU GOLSSIP