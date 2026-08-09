Al post di Zazzaroni è spuntato anche il like del nuovo ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. 

Andrea Della Sala
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Maldini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del no di Guardiola alla panchina della Nazionale. A commentare le parole di Maldini ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:

Maldini: "Guardiola è andato molto vicino ad accettare. Si era messo addirittura a scrivere le formazioni sui fogli". E allora perché ha rifiutato? "Per stanchezza". Non riusciva a metterne insieme undici.

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Al post di Zazzaroni è spuntato anche il like del nuovo ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini.

Zazzaroni

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