Focus sulla classifica di Serie A e sulla gestione del Var
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Triplete? Un sogno, ma ogni tanto i sogni possono realizzarsi..."
Si torna a parlare di campionato, di Var e di arbitri. Anche Paolo Ziliani ha spostato i riflettori sulla ripresa della Serie A, con un occhio alla classifica. Il giornalista si è concentrato sui punti del Frosinone e su quelli della Juventus. Secondo Ziliani ci sarebbe un'anomalia: CONTINUA A LEGGERE.
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