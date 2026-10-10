Focus sulla classifica di Serie A e sulla gestione del Var

Redazione1908
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Si torna a parlare di campionato, di Var e di arbitri. Anche Paolo Ziliani ha spostato i riflettori sulla ripresa della Serie A, con un occhio alla classifica. Il giornalista si è concentrato sui punti del Frosinone e su quelli della Juventus. Secondo Ziliani ci sarebbe un'anomalia: CONTINUA A LEGGERE.

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