L'interesse dell'Inter è assolutamente concreto ma con vista alla prossima stagione. Baccin e la squadra mercato vuole prima capire altre due questioni

Marco Astori
Guarro e Pace Ep22

GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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L'Inter non sembra avere dubbi: Alessandro Romano è il centrocampista del futuro. E il club nerazzurro si è già mosso per capire i margini per arrivare a lui, con la Juventus però che sembra voler anticipare la concorrenza. Lo riporta Calciomercato.com: "Lo voleva mezza Italia dopo l'ottima stagione, a livello personale, con lo Spezia ma alla fine è stato bravo il Cagliari ad assicurarsi Romano per 6,5 milioni di euro più bonus.

Italia Alessandro Romano

Un'intuizione vincente che ha regalato al Cagliari un patrimonio tecnico ed economico che Giulini e Pisacane vogliono valorizzare al massimo. L'idea del patron del club sardo sarebbe quella di iniziare ad ascoltare eventuali offerte per Romano solo a partire dalla prossima estate mentre la Juventus vuole anticipare il colpo a gennaio e prepara un assegno da 23/25 milioni di euro.

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Romano
Getty Images

Basteranno? Probabilmente no ma la Vecchia Signora fa sul serio e vuole arrivare in fondo. L'Inter è stata la prima squadra italiana a contattare il Cagliari e l'agente del giocatore per avere un report completo su Romano e sulle eventuali condizioni d'uscita: l'interesse dei nerazzurri è assolutamente concreto ma con vista alla prossima stagione. Baccin e la squadra mercato nerazzurra vuole prima capire quale sarà il futuro di Calhanoglu e Stankovic prima di affondare il colpo su Romano".

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