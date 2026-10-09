GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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L'Inter non sembra avere dubbi: Alessandro Romano è il centrocampista del futuro. E il club nerazzurro si è già mosso per capire i margini per arrivare a lui, con la Juventus però che sembra voler anticipare la concorrenza. Lo riporta Calciomercato.com: "Lo voleva mezza Italia dopo l'ottima stagione, a livello personale, con lo Spezia ma alla fine è stato bravo il Cagliari ad assicurarsi Romano per 6,5 milioni di euro più bonus.

Un'intuizione vincente che ha regalato al Cagliari un patrimonio tecnico ed economico che Giulini e Pisacane vogliono valorizzare al massimo. L'idea del patron del club sardo sarebbe quella di iniziare ad ascoltare eventuali offerte per Romano solo a partire dalla prossima estate mentre la Juventus vuole anticipare il colpo a gennaio e prepara un assegno da 23/25 milioni di euro.

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Basteranno? Probabilmente no ma la Vecchia Signora fa sul serio e vuole arrivare in fondo. L'Inter è stata la prima squadra italiana a contattare il Cagliari e l'agente del giocatore per avere un report completo su Romano e sulle eventuali condizioni d'uscita: l'interesse dei nerazzurri è assolutamente concreto ma con vista alla prossima stagione. Baccin e la squadra mercato nerazzurra vuole prima capire quale sarà il futuro di Calhanoglu e Stankovic prima di affondare il colpo su Romano".